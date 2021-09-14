В Минске задержан учитель за оскорбительный комментарий в адрес умершего милиционера

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учитель оскорбил в сети умершего милиционера - возбуждено уголовное дело. Такая информация содержится в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

По информации правоохранителей, в деструктивном Telegram-чате мужчина оставил грубый и циничный комментарий под информацией о смерти участкового инспектора.

"К удивлению оперативников, автором такого поста оказался 29-летний преподаватель одной из столичных школ, - отметили в МВД. - Человек, который по определению должен иметь безупречную репутацию, учить доброму и оставаться примером для школьников, перешел черту дозволенного. Нарушил не только нормы морали и профессиональной этики, но и закон".

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и признали его подозреваемым по уголовному делу, возбужденному за оскорбление представителя власти.-0-