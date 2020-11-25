В Минске задержан уголовный авторитет за подстрекательство к даче взятки

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГУБОПиК МВД задержал 40-летнего жителя столицы, подстрекавшего 42-летнего минчанина к даче взятки за организацию налоговой проверки. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Мужчины познакомились в казино. Старший из горожан рассказал, что хочет насолить бывшей сожительнице, организовав налоговую проверку ее фирмы. Однако для этого у него нет нужных связей. Собеседник похвастался, что его знакомый налоговик может решить вопрос за $1 тыс. Оказалось, в стоимость заказа якобы должны были войти и услуги сотрудника ГАИ, штрафующего работников фирмы. В итоге за две встречи минчанин передал знакомому $600, а после очередного транша в $200 мужчину поймали с поличным. Полученными от этой преступной деятельности деньгами мужчина намеревался пополнить так называемый воровской общак", - рассказали в ведомстве.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за подстрекательство к даче взятки. Подозреваемый заключен под стражу. Преступление было выявлено в результате оперативной работы среди криминального контингента. Арестованный - уголовный авторитет по прозвищу Барс, который проверялся на причастность к мошенничеству в сфере игорного бизнеса.-0-