В Минске задержан закладчик психотропа

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске правоохранители задержали с поличным 20-летнего парня, который занимался закладкой наркотиков, сообщили БЕЛТА в Октябрьском РУВД Минска.

"Работал злоумышленник на интернет-магазин по продаже наркотиков. Его обязанностью было дождаться от нанимателя информации о клиенте, забрать из тайника наркотик, расфасовать на более мелкие дозы, а после перепрятать и сообщить потенциальному покупателю местонахождение", - проинформировали в милиции.

При себе у парня нашли около 10 г порошка. Эксперты установили, что это психотроп альфа-PVP. "Минчанин страдает психическим расстройством и является инвалидом второй группы", - рассказали в РУВД. Установлено, что молодой человек и сам употреблял наркотики.

Ранее к уголовной ответственности парень не привлекался, однако в отношении него имеются материалы проверки за аналогичные деяния. На данный момент оперативниками проводится комплекс мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Материалы переданы в Заводской (г.Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигуранта.-0-