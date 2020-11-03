В Минске задержан закладчик психотропа

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Партизанского РУВД Минска задержали с поличным курьера интернет-магазина по продаже психотропов. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

По оперативной информации, 30-летний мужчина на протяжении двух недель работал закладчиком в интернет-магазине по продаже наркотиков. Приобретая крупные партии запрещенных веществ, минчанин расфасовывал их на мелкие дозы и размещал в тайниках в спальных районах столицы.

При себе у минчанина оперативники обнаружили 20 свертков с белым порошкообразным веществом. Эксперты установили, что внутри пакетиков был особо опасный психотроп альфа-PVP. Задержанный рассказал, что один из пакетиков он хотел оставить себе, чтобы определить качество товара. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Материалы проверки переданы во Фрунзенский (Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-