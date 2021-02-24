24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан закладчик психотропов, сообщили БЕЛТА в МВД.

"21 февраля около 19.00 к наряду Октябрьского отдела охраны обратился мужчина, который видел, как неизвестный, предположительно, размещал закладку на улице Чкалова. Уточнив приметы подозреваемого, наряд задержал парня на соседней улице. Он утверждал, что ничего подобного не делал, а при себе у него только таблетки, прописанные психиатром. При досмотре в куртке задержанного сотрудники обнаружили сверток с неустановленным веществом. Для дальнейших разбирательств его доставили в Октябрьский РОВД", - рассказали в МВД.

Как выяснилось, за неделю молодой человек сделал более 60 закладок психотропов. Он пояснил, что таким образом хотел заработать на новый смокинг. Задержанному 22 года, судимостей не имеет, состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств.-0-