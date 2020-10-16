В Минске задержан закладчик психотропов - до этого он изготовил и бросил из окна коктейль Молотова

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан закладчик психотропов, который до этого изготовил и бросил из окна коктейль Молотова. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Столичный наркоконтроль 15 октября поймал с поличным 24-летнего жителя Кобрина, который распространял закладки с параметилэфедроном. Молодого человека задержали в парке на улице Притыцкого. У него нашли 30 граммов запрещенного вещества в пакетиках, а также электронные весы, лопату и материалы для фасовки наркотиков.

Выяснилось, мужчина около месяца занимается распространением психотропов в Минске. Для этого он специально приехал из Кобрина. Со слов задержанного, он приобретал крупные партии параметилэфедрона в интернет-магазине, расфасовывал их на мелкие дозы и делал закладки. По данному факту материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки действиям парня. Сейчас он находится в ИВС.

"Также известно, что молодой человек является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту незаконных действий в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ. В августе он вместе с товарищем изготовил коктейль Молотова, поджег его и бросил с балкона. К счастью, никто не пострадал. Тогда в отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - рассказала Ольга Чемоданова.-0-