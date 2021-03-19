19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержаны 8 человек за сбыт наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Правоохранители Партизанского РУВД Минска с разницей в несколько часов задержали пятерых парней 17-18 лет. Молодые люди успели поработать на наркомаркет меньше месяца. Как признались задержанные, в погоне за быстрыми деньгами они согласились на предложение в мессенджере - раскладывать закладки с наркотиком. Преимущественно ребята работали в паре: один контролировал обстановку, другой прятал запрещенные вещества. В общей сложности правоохранители изъяли у молодых людей порядка 130 г пара-метилэфедрона", - рассказали в ГУВД.

По аналогичной схеме работали и двое приятелей из Минска и Смолевичского района. Не имея официального заработка, мужчины 25 и 29 лет практически ежедневно делали закладки в разных районах столицы. Задержали граждан с поличным сотрудники Заводского РУВД Минска. Следует отметить, что в момент пресечения противоправной деятельности граждане оказали активное сопротивление сотрудникам милиции. При себе у ранее судимых мужчин было обнаружено более 60 г мефедрона, а также закладка с альфа-PVP. Известно, что наркоторговцы преступной деятельностью занимались чуть больше месяца.

А в Первомайском районе сотрудники наркоконтроля задержали 17-летного студента вуза. Молодой человек с целью подработки также устроился в наркомаркет, но не успел проработать даже месяца. После того, как парень приобрел оптовую партию психотропа, к нему подошли правоохранители. В ходе обыска у молодого человека было изъято 30 г альфа-PVP. Студент признался, что в ближайшее время планировал распространить наркотик в столице.

"В очередной раз правоохранители напоминают и приводят в пример печальную статистику. Несмотря на осмотрительность, конфиденциальность и непомерные амбиции наркоторговцев, сотрудники наркоконтроля, как правило, задерживают данных граждан в течение месяца. Поэтому, прежде чем пойти на поводу у куратора из мессенджера, задумайтесь, стоят ли те деньги, полученные преступным путем, слез ваших матерей, жен и искалеченной судьбы. Ведь санкция статьи за незаконный оборот наркотиков предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до 15 лет", - добавили в ГУВД.-0-