В Минске задержаны администраторы и активные участники радикальной Telegram-группы

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные правоохранители установили молодых людей, которые администрировали радикальную Telegram-группу и были ее активными участниками. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Задержанным от 25 до 30 лет. Один из них минчанин, остальные - уроженцы Брестской, Гомельской и Минской областей.

"В Минске они проживали с июня прошлого года в съемной квартире, изготавливали и распространяли незарегистрированную символику, подогревали протестные настроения среди участников чата. В 2017-м и 2020 году фигуранты активно участвовали в несанкционированных акциях в столице, за что привлекались к административной ответственности", - сообщили в МВД.

Во время обыска в арендной квартире изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, протестная символика и литература экстремистской направленности.

Действиям задержанных будет дана правовая оценка.-0-