В Минске задержаны активисты деструктивного дворового чата

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали семерых активных участников закрытого дворового чата в Московском районе столицы. Об этом в своем Telegram-канале информирует пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

По словам пресс-секретаря, о деструктивной направленности деятельности дворового чата сообщили граждане. "Средний возраст задержанных - 30-35 лет. Регулярно устраивая фотосессии со скрытыми лицами, они отправляли сделанные снимки на деструктивные каналы, создавая видимость масштабной поддержки протеста. В квартире одного из фигурантов помимо протестной атрибутики обнаружены вазоны с канабисом и шприцы", - рассказала Ольга Чемоданова.

За последний месяц сотрудники ГУБОПиК МВД установили личности администраторов целого ряда дворовых чатов. Их действиям, а также действиям активных участников этих сообществ будет дана правовая оценка на предмет создания или руководства экстремистскими формированиями. Законом за такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет.

ГУБОПиК напоминает, что, согласно примечанию к ст.361-1 УК, лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением государственным органам или иным образом способствовало выявлению, предотвращению либо пресечению деяний, отнесенных законодательством к экстремистской деятельности.-0-