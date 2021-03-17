17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержаны активные участницы несанкционированных мероприятий, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники столичной милиции продолжают работу по установлению лиц, которые ранее принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях и не были задержаны. По всем фактам протестных сборов в милиции зарегистрированы материалы проверки и проводятся разбирательства.

Вечером 16 марта столичные правоохранители задержали 32-летнюю минчанку, которая ранее участвовала в несанкционированных мероприятиях в Минском районе. "Женщина с использованием незарегистрированной символики устраивала фотосессии для поддержания протестных настроений в деструктивных Telegram-каналах. Однако при встрече с правоохранителями минчанка не проявила свою активность и не смогла пояснить свои действия", - рассказали в ГУВД.

Также 16 марта сотрудники милиции задержали 42-летнюю минчанку, которая 14 марта, находясь в автобусе, разместила на двери транспорта незарегистрированную символику.

Установлено, что женщины ранее уже привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.-0-