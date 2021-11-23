В Минске задержаны четверо оскорблявших сотрудников милиции мужчин

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлены и задержаны четверо мужчин, которые оскорбляли сотрудников милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"На четверых мужчин (59, 36, 35 и 19 лет) вышли сотрудники столичного управления ГУСБ МВД. В одном из экстремистских Telegram-каналов задержанные оставили оскорбительные комментарии в адрес сотрудников правоохранительных органов. Правовая оценка действиям фигурантов будет дана Следственным комитетом", - рассказали в ГУВД.

Установлено, что трое минчан (36, 35 и 19 лет) ранее привлекались к административной ответственности по линии ГАИ.

Оперативно-разыскные мероприятия по выявлению авторов оскорбительных постов в интернете продолжаются.-0-