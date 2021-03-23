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23 марта 2021, 16:11

В Минске задержаны двое распространителей наркотиков

Скриншот из видео
Скриншот из видео
Новости темы " Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
В Минске задержаны 8 человек за сбыт наркотиков
Житель Жабинки выращивал коноплю в теплице на своем участке

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного наркоконтроля задержали студента и жительницу Минска за распространение запрещенных веществ. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Сотрудники ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Московского РУВД Минска вышли на след 18-летнего студента. Молодой человек признался, что около месяца работал на интернет-магазин по продаже наркотиков. Приобретая крупные партии запрещенных веществ, он фасовал их на мелкие дозы, а после распространял на территории столицы. Со слов задержанного, преступным ремеслом занимался в свободное от учебы время. При себе у парня оперативники обнаружили 29 свертков с особо опасным психотропом альфа-PVP общим весом 55 г", - рассказали в ведомстве.

По аналогичной схеме действовала и 33-летняя жительница столицы, которую задержали с поличным сотрудники наркоконтроля Октябрьского РУВД Минска. "У женщины обнаружено 10 закладок с мефедроном весом 1 г каждая. В ходе осмотра участков местности, где задержали женщину, дополнительно обнаружено 11 г запрещенного вещества. Со слов минчанки, на наркомаркет она работала 3 месяца. Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление", - добавили в ГУВД.

Материалы проверки переданы в Центральный и Октябрьский (г.Минска) РОСК, где действиям задержанных дана правовая оценка.-0-

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