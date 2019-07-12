В Минске задержаны двое украинцев с 600 г наркотиков

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками столичного наркоконтроля совместно с оперативниками Ленинского РУВД города Минска, а также при силовой поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержаны двое жителей Украины, причастных к незаконному обороту наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в Главном управлении внутренних дел Мингорисполкома.

Молодые люди попали в поле зрение оперативников в интернете. Как выяснили правоохранители, парни планировали посетить Минск не для того, чтобы оценить его красоты, а с более корыстной и преступной целью - распространить наркотики.

Двух туристов 22 и 24 лет задержали у порога гостиничного номера. При себе у них обнаружено и изъято около 500 г порошкообразного вещества альфа-PVP, а также около 100 г марихуаны. Также в их съемных апартаментах имелись электронные весы, упаковки для расфасовки вещества, предназначавшиеся для дальнейшего распространения наркотиков. Сотрудникам милиции задержанные пояснили, что такой вид заработка они используют не впервые: аналогичные схемы отрабатывались и в других областных городах.

Сейчас оперативники устанавливают круг возможных покупателей и иных лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Молодые люди заключены под стражу и помещены в изолятор временного содержания. Материалы проверки переданы в Московский (г. Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигурантов.-0-