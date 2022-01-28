В Минске задержаны наркооптовики: изъято 500 г психотропа

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое молодых минчан попались при перевозке в своей машине полукилограммового свертка с альфа-PVР, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

На двоих 24-летних минчан вышел столичный наркоконтроль. "Наркокурьеров задержали с поличным. В машине задержанных был обнаружен и изъят сверток с особо опасным психотропным веществом альфа-PVР весом около 500 г. Также были изъяты весы, фасовочные пакеты, изолента", - рассказал начальник УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома Александр Сазонов.

По словам задержанных, они работали на наркомаркет около двух месяцев: по указанию кураторов забирали в тайниках крупные партии товара, фасовали и делали закладки с дозами.

Позже оперативники задержали с поличным в момент изъятия психотропа из тайников 40-летнего жителя Солигорска и 24-летнего иностранца. Оба являются потребителями. У одного изъята марихуана, у другого - мефедрон.

Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков, в том числе с целью сбыта.-0-