В Минске задержаны парень с девушкой, оборудовавшие в квартире помещение для выращивания конопли

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома и Советского РУВД столицы задержали двух молодых людей, которые в квартире организовали помещение для выращивания конопли. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Девушка 20 лет и парень 22 лет, по их словам, приобрели в интернете все необходимое для выращивания наркотика: удобрения, почву, световые лампы, вентиляторы. В ходе проведения осмотра по месту жительства молодых людей в шкафу обнаружено и изъято одно растение конопли, а также более 20 г готовой к употреблению марихуаны. Задержанные пояснили, что выращивали и изготавливали наркотик для собственного употребления.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-