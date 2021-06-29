В Минске задержаны пять "коллекторов" за групповое вымогательство

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники ГУБОПиК выявили так называемых коллекторов, которые избивали должников и требовали у них вернуть суммы, в разы превышающие займы. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Преступная группа действовала под контролем 47-летнего минчанина, который позиционировал себя как "смотрящего" за Октябрьским районом столицы. В его подчинении находились четверо ранее судимых лиц в возрасте от 35 до 47 лет. С прошлого года до мая этого мужчины предоставляли денежные микрозаймы под небольшие проценты, а когда оканчивался срок возврата, необоснованно требовали у плательщиков завышенную в разы сумму. Свой шантаж кредитодатели сопровождали угрозами расправы, порчей имущества и насилием", - говорится в сообщении.

К примеру, 29-летний минчанин за вымышленный долг в $3 тыс. был избит в своей квартире. Также у него забрали ценное имущество. Еще одному потерпевшему, 35-летнему жителю столичного микрорайона Курасовщина, после требования вернуть Br1,5 тыс. подожгли дверь.

Следователи возбудили уголовное дело за вымогательство, совершенное группой лиц. Проверяется причастность фигурантов к аналогичным эпизодам.-0-