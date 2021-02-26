В Минске задержаны распространители наркотиков

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичный наркоконтроль провел ряд задержаний. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома

"23 февраля к правоохранителям Заводского РУВД обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестные во дворе жилого дома роются в земле и что-то прячут. По прибытии правоохранителей молодые люди скрылись, но неравнодушная гражданка успела запечатлеть граждан на камеру мобильного телефона. Фотография была отправлена всем оперативникам Заводского РУВД, что позволило оперативно по приметам задержать мужчин. Ими оказались 20-летние граждане Туркменистана, которые приехали на обучение в столицу", - рассказали в ГУВД.

Молодые люди признались, что с целью заработка устроились в интернет-магазин по продаже наркотиков. На протяжении двух недель студенты фасовали запрещенные вещества и распространяли их в разных районах столицы путем закладок. Перед задержанием парни успели разложить 30 закладок с альфа-PVP (общим весом 18 г).

Сотрудники Фрунзенского наркоконтроля задержали 32-летнего минчанина, который у себя дома организовал помещение для выращивания марихуаны. Оборудовав свой шкаф светодиодными лампами и термометром, гражданин поместил туда два горшка с почвой и высадил семена конопли. Через месяц выращенный каннабис мужчина высушил и употреблял в личных целях. В ходе обыска квартиры правоохранители обнаружили 60 г марихуаны, а также горшки с коноплей. Ранее к уголовной ответственности минчанин не привлекался.

Материалы проверки преданы в Московский и Заводской РОСК (Минска), где действиям задержанных дана правовая оценка.-0-