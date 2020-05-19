В Минске задержаны серийные воры велосипедов

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Ленинского РУВД Минска задержали 22-летнего и 24-летнего жителей столицы за совершение серии краж велосипедов из подъездов многоквартирных домов. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилось несколько жителей района, которые сообщили о краже велосипедов из подъездов многоквартирных домов, в которых они проживают. По оперативной информации известно, что подозреваемые проникали в подъезды одновременно с жильцами либо звонили в домофон и представлялись соседями, забывшими ключи. Велозамки перерезали ножницами по металлу, после чего двухколесные транспортные средства сбывали в ломбардах на территории Минска. Сумма причиненного ущерба составила более Br2,7 тыс. Ранее молодые люди уже привлекались к уголовной ответственности.

В настоящее время правоохранители установили причастность минчан к 6 эпизодам хищений велосипедов. У оперативников имеются основания предполагать, что задержанные похищали велосипеды не только на территории Ленинского, но и других районов столицы. В связи с этим сотрудники уголовного розыска продолжают работу по выявлению фактов причастности мужчин к иным аналогичным преступлениям.

Материалы проверки переданы в Ленинский РОСК Минска, где дана правовая оценка действиям мужчин.-0-