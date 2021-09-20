20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержаны серые риелторы, устанавливаются потерпевшие. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

На 47-летних мужчину и женщину из столицы, обманувших несколько человек, вышли оперативники ГУБОПиК. Жертвами пары становились одинокие хозяева квартир, ведущие асоциальный образ жизни. "Злоумышленники знакомились с владельцами недвижимости, входили к ним в доверие во время застолья и предлагали помочь погасить задолженность за коммунальные услуги. После уговаривали обменять жилье на меньшие квадраты, однако после согласия занимались исключительно продажей собственности. Самих постояльцев переселяли в ветхие дома за пределами столицы", - рассказали в МВД.

С 2019 по 2020 год риелторы организовали как минимум три нелегальные сделки и завладели чужими деньгами в сумме более Br250 тыс.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере. Оба фигуранта ранее привлекались к уголовной ответственности: мужчина за незаконный оборот наркотиков и похищение человека, а женщина за кражи.

"Если вы стали жертвой действий мошенников либо располагаете информацией об их преступной деятельности, сообщите об этом в правоохранительные органы по телефонам: (8-017) 218-78-45, (8-029) 767-67-28, (8-029) 149-99-71. Конфиденциальность гарантируется", - добавили в МВД.-0-