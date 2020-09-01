В Минске задержаны трое человек, которые наносили оскорбительные надписи на территории школы

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в первом часу ночи сотрудники Советского РУВД Минска задержали троих человек, которые красителем белого цвета наносили оскорбительные надписи на территории школы по улице Восточной. Такую информацию опубликовала в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Все задержанные (мужчины в возрасте 22 и 25 лет, а также 27-летняя женщина) ранее привлекалась к административной ответственности.

В отношении каждого составлены протоколы за мелкое хулиганство. А в отношении парней еще и за неповиновение законному требованию должностного лица.-0-