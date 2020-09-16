16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержаны трое мужчин, которые готовились к нападению на правоохранителей. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сотрудникам ГУБОПиК МВД поступила информация, что 32-летний уроженец Брестской области, проживающий в столице, стал активно интересоваться у знакомых, где купить большое количество подшипников. При этом не скрывал, что собирается использовать шарики от них для нападения на милиционеров. Также мужчина скупал пиротехнику и дымовые шашки.

"В прошедшее воскресенье, 13 сентября, он стал подыскивать компаньонов для похода на незаконную акцию, чтобы нападать на ОМОН. На предложение откликнулись двое 21-летних парней. Подельники встретились на столичной улице Сердича, где их и задержали. В автомашине "идейного вдохновителя" находились петарды и шашки, балаклавы, фильтры от противогазов, нож и рогатка для стрельбы шариками от подшипников", - рассказали в МВД.

При изучении содержимого телефона главного фигуранта выяснилось, что он участник массовых беспорядков. "В дни после выборов находился на баррикадах в районе станции метро "Пушкинская" и сам их возводил, организовывал и подбадривал правонарушителей, а процесс снимал на видео. Известно, что "идейный вдохновитель" погромов судим за неуплату алиментов, неоднократно привлекался к административной ответственности, перебивается подработками", - добавили в ведомстве.

Сейчас все трое задержаны до суда по административному делу. Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки их действиям.-0-