14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержаны участники беспорядков, напавшие на сотрудников ОМОНа. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В Минске 13 сентября на улице Тихая агрессивная толпа оказала сопротивление сотрудникам милиции, которые охраняли общественный порядок. У нападавших в арсенале были резиновые палки и водопроводные трубы. Протестующие забросали милиционеров камнями и бутылками. Телесные повреждения различной степени тяжести причинены четверым сотрудникам ОМОНа, поврежден служебный транспорт.

Неизвестный схватил милиционера за куртку, повалил на землю и выхватил бесствольный травматический пистолет "ОСА". Во время потасовки сотруднику удалось его вернуть и сделать предупредительный выстрел вверх. Мужчину задержали, им оказался 46-летний ранее судимый.

Второму задержанному 26 лет. "Начитавшись призывов в интернете, он принял участие в акции, чтобы прочувствовать, "как там изнутри". После задержания его пыл заметно поугас. Всем задержанным будет дана правовая оценка. Ущерб, причиненный во время беспорядков, ляжет на виновников происшествия", - отметили в МВД. -0-