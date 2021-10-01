1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержаны закладчики опасного психотропа, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"В середине сентября в столице во время раскладывания по тайникам свертков с особо опасным психотропным веществом мефедроном была задержана 21-летняя неработающая жительница поселка Октябрьский. Оперативники Фрунзенского РУВД Минска выяснили, что накануне девушка забрала в лесу за городом так называемый "мастер-клад" (большую партию наркотика) и по заданию интернет-наркомаркета прятала дозы в тайниках на территории столицы. Помогал ей знакомый - 25-летний житель Жодино", - рассказали в ведомстве.

У девушки при себе и в уже сделанных тайниках найдено и изъято 20 свертков с мефедроном общим весом более 60 г. Задержанная призналась, что на протяжении нескольких месяцев сама ежедневно употребляла мефедрон. Закладчицей она проработала три недели.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Известно, что молодой человек в этом году уже был судим по аналогичной статье.-0-