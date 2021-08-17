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17 августа 2021, 17:35

В Минске закладчика задержали возле отделения банка, куда он пришел ночью погреться

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске закладчика задержали возле отделения банка, куда он пришел ночью погреться. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Ночью в оперативно-дежурную службу Центрального РУВД поступило сообщение о том, что возле отделения банка на площади Свободы длительное время находится пьяный мужчина. Прибывшим правоохранителям стало очевидно, что он не находится под воздействием алкоголя. При нем было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета в двух пакетиках, электронные весы и несколько мотков изоленты. Изъятое вещество было направлено на экспертизу, согласно заключению которой порошок оказался амфетамином", - рассказали в ГУВД.

При изучении сведений, содержащихся в мобильном телефоне задержанного, были обнаружены описания более чем 20 тайников, изготовленных мужчиной накануне задержания. В 16 тайниках были обнаружены свертки с амфетамином и гашишем. Общий вес изъятого - 13 г амфетамина и 5 г гашиша.

Задержанный 31-летний житель Мозыря не судим, официально нигде не трудоустроен. Ранее работал инструктором в тренажерном зале. С осени прошлого года с перерывами в несколько месяцев работал закладчиком на интернет-магазины, занимающиеся распространением наркотиков в Минске и других областных городах. "Со слов задержанного, на протяжении нескольких дней он ночевал в лесу и подъездах, а к отделению банка, где был задержан, пришел, чтобы погреться в помещении", - отметили правоохранители.

Сотрудниками милиции проводятся мероприятия по установлению канала поступления наркотических средств, психотропных веществ. Материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК, где в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 328 ч.3 УК.-0-
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