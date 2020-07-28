В Минске закладчики наркотиков делали тайники на детской площадке

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сотрудники наркоконтроля ГУВД с коллегами из Центрального РУВД города задержали закладчиков на детской площадке, делавших тайники со своим товаром. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Два товарища 34 и 35 лет три месяца работали в интернет-магазине по продаже наркотиков. Минчане приобретали крупные партии, расфасовывали их на мелкие дозы и через закладки распространяли в столице. Действовали приятели сообща: один наблюдал, чтобы за ними не следили милиционеры, а другой в этот момент прятал наркотики.

"Мужчин поймали с поличным возле детской площадки. В момент задержания 34-летний минчанин попытался сломать телефон, на который фотографировал места закладок, - рассказали в милиции. - При себе у задержанных и в их автомобилях правоохранители обнаружили 60 закладок с альфа-PVP, изоленту и фасовочные пакеты. Дома же под шкафом 34-летний мужчина хранил 240 г альфа-PVP. Общая масса изъятого составила более 300 г".

Ранее мужчины к уголовной ответственности не привлекались.

Материалы проверки переданы в Ленинский (г.Минска) РОСК.-0-