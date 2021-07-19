В Минске замначальника цеха перечислит в бюджет незаконно полученные Br16 тыс.

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По иску прокурора Советского района Минска подлежат взысканию свыше Br16 тыс., полученные заместителем начальника цеха в одной из организаций района в обход антикоррупционных норм, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

"Должностное лицо, вопреки установленным ограничениям, в период трудовой деятельности заместителя начальника цеха занимался предпринимательской деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя и в период с 11 июня 2012 года по 2019 год получил выручку в размере Br16,4 тыс.", - сообщили в прокуратуре.

При этом поясняется, что согласно ст.40 закона о борьбе с коррупцией деньги, добытые в нарушение законодательства о борьбе с коррупцией, подлежат возмещению в доход государства.

Исходя из того, что мужчина в добровольном порядке перечислил лишь Br100 такого дохода в республиканский бюджет, прокурор Советского района Минска в интересах государства предъявил исковое заявление о взыскании с него оставшейся суммы.

Экономический суд Минской области удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.-0-