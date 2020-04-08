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08 апреля 2020, 16:33

В Минске завершено расследование дела о хищении денег с помощью фишинга

Фото из архива
Фото из архива

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о хищении денежных средств со счетов девяти граждан на общую сумму более Br6 тыс. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

В конце декабря 2019 года потерпевшим на мобильные телефоны поступали звонки якобы от имени представителя банка. Звонивший предлагал сразу несколько бонусов на выбор: повышенный кешбэк, увеличение лимита овердрафта или рассрочки. У всех потерпевших были карты одной и той же банковской организации. Неизвестный сообщал, что подключить бонусы можно прямо во время звонка или обратившись в банк лично. При этом он отмечал, что в канун Нового года в банке большие очереди и при личном обращении придется потратить много времени.

Граждане принимали предложение и давали согласие на оформление услуг по мобильному телефону. Потерпевшие сообщали звонившему номер карты, трехзначный код, а также все данные из приходивших им сообщений. В завершение разговора лжесотрудник банка сообщал, что в течение нескольких часов придет СМС-оповещение об успешной активации бонусов.

К примеру, 34-летняя жительница столицы во время такого звонка согласилась на увеличенный кешбэк. Она выполнила все инструкции неизвестного, а после разговора решила обратиться в банк по номеру, указанному на его официальном сайте. Женщина описала ситуацию, и банковский сотрудник посоветовал немедленно заблокировать карту и обратиться в правоохранительные органы. К тому моменту по счету потерпевшей уже было совершено две операции на общую сумму более Br1 тыс.

В конце декабря прошлого года сотрудники милиции по подозрению в совершении противоправных действий задержали 22-летнего гражданина Украины. Следователи во взаимодействии с сотрудниками милиции установили, что на протяжении нескольких месяцев зарубежная организованная преступная группа при помощи специализированных программ подменяла номера телефонов и звонила гражданам Беларуси. На экранах у потерпевших отображались именно те номера, которые указаны на официальном сайте банка, что и вводило в заблуждение. Звонившие представлялись сотрудниками банка и путем обмана завладевали секретными данными банковских карт. Согласно материалам уголовного дела задержанный молодой человек прибыл в нашу страну, чтобы обналичивать похищенные со счетов денежные средства.

По данным следствия, через одну из социальных сетей от неустановленного лица он неоднократно получал реквизиты банковских карт. Он вводил их в систему бесконтактных платежей и с помощью приложения покупал в магазинах столицы различную технику, которую затем собирался продавать за наличные. Во время этой продажи в качестве покупателей выступили правоохранители. У молодого человека была изъята вся приобретенная за денежные средства потерпевших техника и квитанции о подтверждении факта ее приобретения с данными банковских карт пострадавших. К материалам дела приобщены записи камер видеонаблюдения, изъятые из магазинов, где обвиняемый покупал технику.

Действия мужчины квалифицированы по ч.4 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в составе организованной группы) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

В отношении неустановленных лиц, которые звонили гражданам и передавали обвиняемому реквизиты банковских карт, материалы выделены в отдельное производство. Следователи во взаимодействии с сотрудниками милиции устанавливают их личности. -0-

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