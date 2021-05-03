В Минске завершено расследование дела о хищении денег с помощью мобильного телефона

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о хищении денежных средств путем использования компьютерной техники. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

По данным следствия, с июля по октябрь 2020 года 19-летний парень знакомился с подростками и под различными предлогами, в том числе позвонить или зайти в интернет для получения различного рода бонусов, просил воспользоваться их мобильными телефонами или сим-картами. Зачастую он рассказывал, что на гаджет необходимо установить определенное приложение и в скором времени в качестве вознаграждения поступит 2 гигабайта бесплатного интернета. Получив доступ к смартфону или сим-карте, обвиняемый с помощью специализированного приложения и ранее созданных виртуальных карт переводил денежные средства, полученные у оператора связи в качестве займа, на различные банковские карты, номера телефонов или игровые сервисы.

Некоторые потерпевшие обращалась в милицию лишь спустя месяц, когда им на мобильные телефоны пришли СМС-оповещения об оплате взятого ранее займа. Некоторые дети сразу рассказывали родителям о случившемся.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого. На допросе молодой человек пояснил, что полученные незаконным способом денежные средства он тратил на личные нужды, в том числе на развлечения и ставки.

По завершении расследования установлено, что от его действий пострадало 25 граждан, а противоправным способом ему удалось завладеть денежными средствами в сумме более Br4 тыс. Возраст лиц, которых фигурант вводил в заблуждение, варьировался от 6 до 13 лет. Ущерб обвиняемый возместил в полном объеме и раскаялся в содеянном.

Действия молодого человека квалифицированы по ч.2 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-