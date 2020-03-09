В Минске завершено расследование дела о квартирном мошенничестве

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске завершено расследование дела о мошенничестве, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, 26-летний мужчина в ноябре прошлого года арендовал в столице две квартиры, после чего на различных сайтах разместил объявления о сдаче этих квартир в аренду по цене ниже рыночной. Он показывал потенциальным арендаторам квартиры и говорил, что они пользуются большим спросом и чтобы получить преимущество перед другими, необходимо внести задаток или же плату. Мужчина получал деньги, составлял договор задатка, чтобы не вызвать подозрение, а потом переставал выходить на связь.

Также во время расследования установлено, что в сентябре прошлого года обвиняемый разместил в интернете объявление о даче денег в долг под залог. На объявление отозвался парень, который занял $1,5 тыс. под залог криптовалюты на указанную сумму. В дальнейшем, когда потерпевший вернул долг, обвиняемый залог в виде биткоинов не вернул.

Всего мужчина завладел деньгами 16 граждан на общую сумму более Br8 тыс. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.209 (мошенничество) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-