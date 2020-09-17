В Минске завершено расследование дела о мошенничестве в сфере автострахования

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минску завершило расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве. Противоправная деятельность выявлена сотрудниками 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, в период с 2016 по 2018 год на территории Минска совершались многочисленные инсценировки дорожно-транспортных происшествий с целью получения страховых выплат. Всего зарегистрировано восемь эпизодов преступной деятельности.

Согласно материалам уголовного дела, граждане России приезжали из Москвы, как правило, на битых автомобилях. Заранее они подыскивали на территории Беларуси лиц для инсценировки дорожно-транспортных происшествий. При этом в качестве указанных граждан всегда выступали белорусы, имеющие в собственности автомобили с заключенным договором обязательного страхования транспортных средств. За оказанную помощь белорусским гражданам предназначалось вознаграждение в размере до 500 евро.

Для инсценировки страхового случая они умышленно повреждали автомобили путем их столкновения. Водитель поврежденного автомобиля с российскими номерами всегда являлся потерпевшим, а автомобиль с белорусскими номерами - виновником ДТП. Стоит отметить, что обвиняемые инсценировали дорожно-транспортные происшествия только ночью. Впоследствии фигуранты обращались в страховую компанию с заявлением о выплате страхового возмещения, предоставляя им недостоверные сведения, и путем обмана получали денежные компенсации. Страховые выплаты всегда перечислялись на счет российского банка.

В своей деятельности соучастники использовали автомобили BMW 320, BMW 730, Audi A6, Mercedes ML320 и другие. Кроме этого, при расследовании уголовного дела установлено, что иностранные граждане с использованием тех же автомобилей занимались инсценировкой ДТП и на территории России. Общий ущерб, причиненный противоправными действиями обвиняемых страховым компаниям, составил более Br94 тыс. Следователи приняли меры по обеспечению его возмещения. На имущество обвиняемых общей стоимостью более Br65 тыс., в том числе автомобили, золотую цепь стоимостью более Br21 тыс., наручные часы и денежные средства наложен арест. Всего фигуранты возместили более Br80 тыс.

Проведены обыски по месту жительства и месту работы обвиняемых, допрошены более десятка свидетелей, изучена документация страховых компаний. К материалам уголовного дела приобщены заключения экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ. Действия обвиняемых, в зависимости от роли каждого из них, квалифицированы следствием по различным частям ст.209 (мошенничество) УК. К восьми гражданам Беларуси применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, к одному гражданину России - залог, еще пять россиян и один белорус объявлены в межгосударственный розыск.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-