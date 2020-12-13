В Минске завершено расследование дела о насилии в отношении милиционера

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Минску завершило расследование уголовного дела о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Инцидент произошел вечером 10 августа. 20-летний минчанин участвовал в несанкционированном массовом мероприятии, которое проходило на пр.Победителей в Минске. Когда он увидел, как правоохранители пресекают противоправные действия других граждан, подбежал к сотруднику милиции и нанес ему несколько ударов. После этого парня задержали.

"Во время следствия обвиняемый неоднократно менял показания. Изначально молодой человек полностью отрицал вину и говорил, что просто проходил мимо. Спустя время он все же признался, что узнал в Telegram-каналах о месте проведения несанкционированного мероприятия и целенаправленно поехал на пр.Победителей, чтобы принять в нем участие. Увидев, как за совершение административного правонарушения задерживают незнакомого ему мужчину, парень подбежал и стал наносить удары сотруднику милиции", - рассказали в ведомстве.

Следователи допросили обвиняемого, потерпевшего и свидетелей. Отсмотрена и приобщена к материалам уголовного дела видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства совершения преступления.

По результатам расследования уголовного дела молодому человеку предъявлено обвинение по ст.364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-