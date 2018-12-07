В Минске завершено расследование дела о покушении подростка на убийство отца

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске несовершеннолетний обвиняется в покушении на убийство своего отца, расследование завершено. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
"Ленинским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство 52-летнего мужчины его несовершеннолетним сыном. Школьнику инкриминирована ч.1 ст.14 ч.1 ст.139 УК. Следствием принято решение о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд. Подросток остается под стражей", - проинформировала Юлия Гончарова.
По данным следствия, конфликт между 14-летним мальчиком и его отцом развивался на протяжении нескольких лет. 24 сентября подросток нанес мужчине несколько ударов ножом. Отец оказал сопротивление, смог выбить орудие преступления, после чего позвонил 103. Его госпитализировали. В этот же день подросток был задержан.
Ранее школьник к административной и уголовной ответственности не привлекался. Согласно результатам проведенной специалистами ГКСЭ комплексной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что он не находился в состоянии аффекта, мог осознавать значение своих действий и руководить ими.-0-
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