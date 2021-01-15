В Минске завершено расследование дела о причинении милиционеру тяжких телесных повреждений

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ленинским (Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"По данным следствия, днем 18 октября 2020 года на проспекте Партизанском в Минске проходили несанкционированные массовые мероприятия. При задержании 32-летний мужчина оказал активное сопротивление сотруднику милиции - нанес удары пресекавшему его противоправные действия правоохранителю по различным частям тела", - рассказали в СК.

Согласно полученному заключению судебно-медицинской экспертизы, проведенной специалистами ГКСЭ, сотруднику ОМОН ГУВД Мингорисполкома причинены тяжкие телесные повреждения. Следователи допросили обвиняемого, потерпевшего и свидетелей. Кроме этого, приобщен характеризующий личность обвиняемого материал, согласно которому он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ и более 30 раз - к административной ответственности.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

"Следственный комитет в очередной раз напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения действующего законодательства. Помните о том, что сотрудники органов внутренних дел охраняют общественный порядок, а воспрепятствование их служебной деятельности является уголовно наказуемым преступлением", - добавили в ведомстве.-0-