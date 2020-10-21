В Минске завершено расследование дела о применении силы в отношении сотрудника милиции

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который ударил сотрудника милиции и распылил слезоточивый газ, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, вечером 5 сентября в районе станции метро "Пушкинская" в Минске молодой человек участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. Чтобы предупредить об ответственности за участие в подобных акциях, к нему подошли два сотрудника милиции. Внезапно минчанин распылил из баллончика слезоточивый газ, а затем нанес удар по голове одному из милиционеров, после чего скрылся в толпе.

Правоохранители установили личность нападавшего, им оказался 25-летний молодой человек. Его действия квалифицированы по ст.364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Парень вину признал и раскаялся в содеянном, объяснив свой поступок желанием избежать задержания.-0-