В Минске завершено расследование дела о сопротивлении милиционеру

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о сопротивлении сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Днем 13 сентября этого года на улице Мельникайте в Минске проходили несанкционированные массовые мероприятия. При задержании неизвестные оказали активное сопротивление сотруднику милиции - удерживали его за форменное обмундирование, повалили на землю и нанесли удары по различным частям тела. Один из них, 34-летний минчанин, был задержан.

Следователи допросили обвиняемого, потерпевшего и свидетелей. К материалам уголовного дела приобщили видеозапись с мобильного телефона очевидца и результаты экспертных исследований. Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключении под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Уголовное дело в отношении иных лиц, оказавших вместе с обвиняемым при задержании активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия, выделено в отдельное производство. В настоящий момент правоохранители продолжают работу по установлению личностей подозреваемых. Всем фактам нарушения закона будет дана правовая оценка.-0-