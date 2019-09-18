В Минске завершено расследование дела об избиении водителя битой

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи завершили расследование дела об избиении водителя битой, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, вечером 12 июля в Минске между 21-летним водителем Daewoo Matiz и 33-летним водителем Porsche Cayenne во время движения произошел конфликт. Остановившись на регулируемом перекрестке на улице Орловской, водитель Porsche нанес не менее трех ударов руками и не менее пяти ударов бейсбольной битой по голове и телу водителя Daewoo. После чего сел в автомобиль и уехал.

Водитель Porsсhe Cayenne не поделил дорогу с доставщиком пиццы и избил его бейсбольной битой В Центральное РУВД Минска обратился 21-летний житель столицы. Он пояснил, что работает доставщиком пиццы. Когда парень ехал по проспекту Пушкина, между ним и водителем Porsсhe Cayenne возник конфликт из-за аварийной ситуации на дороге.

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Во время расследования уголовного дела следователи также установили, что в 2016 году водитель Porsche был лишен права управления транспортным средством.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.3 ст.339 УК Беларуси (особо злостное хулиганство). Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-