В Минске завершено расследование дела об убийстве пожилой женщины

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Минску завершило расследование уголовного дела о жестоком убийстве пожилой женщины. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

"По данным следствия, 13 февраля этого года в милицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир в доме на улице Брестской обнаружено тело 92-летней хозяйки с многочисленными телесными повреждениями. Благодаря слаженной работе правоохранителей подозреваемый в убийстве был задержан. Согласно данным, полученным от экспертов, следы пальцев рук, изъятые на месте происшествия, совпали с отпечатками пальцев рук задержанного", - рассказали в СК.

Установлено, что 92-летняя женщина проживала одна в столичной квартире. Вечером в конце августа прошлого года она шла домой и увидела возле подъезда сидящего на скамейке 52-летнего дворника. Узнав от него, что он ушел из дома, она предложила пожить у нее. Мужчина несколько месяцев проживал у пожилой женщины безвозмездно, лишь выполняя небольшую работу по дому.

Согласно материалам уголовного дела, 5 декабря прошлого года мужчина пришел домой к пенсионерке в состоянии алкогольного опьянения. В этот же день между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина причинил женщине различными предметами, в том числе скалкой, множественные телесные повреждения, а также не менее трех ударов кухонным ножом. От полученных травм она скончалась на месте. После этого обвиняемый избавился от орудий преступления и ушел из квартиры.

В целях установления всех обстоятельств произошедшего проведены следственные и иные процессуальные действия, в том числе многочисленные допросы свидетелей и обвиняемого. С его участием проведен следственный эксперимент. По изъятым вещественным доказательствам назначен ряд экспертных исследований, результаты которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Согласно заключению экспертизы обвиняемый в период инкриминируемого ему деяния психическим расстройством не страдал, в полной мере сознавал значение своих действий и мог руководить ими. В ходе предварительного расследования он признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

На основании собранных по делу доказательств минчанину предъявлено обвинение по ч. 2. ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-