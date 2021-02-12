В Минске завершено расследование дела об участии мужчины в беспорядках в августе

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование уголовного дела по одному из эпизодов массовых беспорядков, произошедших на территории Минска в ночь с 9 на 10 августа 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Как сообщалось ранее, были установлены и задержаны активные участники несанкционированных массовых мероприятий. У одного из задержанных, 34-летнего минчанина, при себе были обнаружены нож, спиртное и элементы защиты. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за грабеж и хулиганства. Вечером 9 августа мужчина в состоянии алкогольного опьянения принимал активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях, которые происходили в центральной части Минска.

По материалам уголовного дела, обвиняемый с другими лицами игнорировал законные требования сотрудников правоохранительных органов, грубо нарушал общественный порядок, выкрикивал различные лозунги и двигался, в том числе в "сцепке", по улицам Мельникайте, Заславской, проспектам Победителей и Машерова. Указанными действиями пути транспортных коммуникаций были заблокированы, а работа общественного транспорта нарушена. Установлено, что для участия в массовых беспорядках мужчина прибыл утром 9 августа в столицу из Гомеля.

В ходе расследования уголовного дела следователями изучена личность обвиняемого. Ранее он являлся одним из лидеров протестного движения "Зубр", более 20 раз привлекался к административной ответственности, в том числе неоднократно за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

Следователями допрошены обвиняемый и свидетели. Видеозаписи и фотографии, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела. При изучении содержимого изъятого мобильного телефона, принадлежащего обвиняемому, обнаружены видеозаписи с мест проведения беспорядков, переписка, в которой обвиняемый высказывает свое намерение участвовать в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Действия 34-летнего мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта и учреждений) УК. Примененная к нему ранее мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась.

Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-