В Минске завершено расследование дела в отношении наркокурьера

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Октябрьским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте психотропных веществ, сообщили БЕЛТА в СК.

"В июне этого года при проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОНиПТЛ Октябрьского РУВД совместно с УНиПТЛ Витебского облисполкома задержан 22-летний житель Оршанского района по подозрению в хранении и сбыте психотропных веществ. В момент задержания он готовился оборудовать очередные тайники с закладками в Минске. В ходе личного обыска у мужчины было изъято 30 готовых закладок, в которых согласно заключению экспертов находилось особо опасное психотропное вещество - альфа-PVP. В последующем при осмотре мобильного телефона задержанного обнаружены фотографии 10 тайников с закладками, расположенными в столице. При осмотре тайников изъято 27 свертков с веществом, которое согласно заключению экспертов содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество - МДМА (MDMA)", - рассказали в ведомстве.

Установлено, что обвиняемый осуществлял продажу запрещенных веществ посредством интернет-ресурсов. На протяжении месяца от неустановленных лиц он получал психотропы в расфасованном виде, после чего делал закладки в тайниках в Витебской области и Минске.

Согласно материалам уголовного дела мужчина нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности и половой свободы, проживал с матерью и отцом, которые о противоправных действиях сына не знали.

Следователями проведены допросы, изучена информация, хранящаяся на изъятом мобильном телефоне, проведен обыск по месту жительства. К материалам уголовного дела приобщены результаты ряда экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ.

"Действия обвиняемого квалифицированы по ч.4 ст.328 (незаконный оборот особо опасных психотропных веществ в крупном размере в составе организованной группы) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд", - констатировали в СК.

Уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч.4 ст.328 УК выделено в отдельное производство, расследование продолжается.-0-