В Минске завершено расследование дела в отношении участника беспорядков на ул.Зыбицкой

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по городу Минску завершило расследование уголовного дела в отношении 20-летнего минчанина - активного участника групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, произошедших на территории столицы в июле текущего года. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Вечером 14 июля молодой человек участвовал в несанкционированном массовом мероприятии на ул.Зыбицкой. Минчанин, игнорируя законные требования сотрудников правоохранительных органов, применил насилие в отношении одного из милиционеров, а затем оказал активное сопротивление при задержании", - рассказали в ведомстве.

Следователи допросили потерпевших и десятки свидетелей. Осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела видеозаписи, где зафиксированы обстоятельства совершения преступления, а также проведенные специалистами ГКСЭ заключения ряда экспертных исследований.

Во время предварительного следствия установлено, что в сентябре 2019 года парень отчислен из университета. В марте 2020 года военный комиссар одного из районов столицы вручил ему повестку для явки в военкомат в апреле. Молодого человека также предупредили об уголовной ответственности за уклонение от призыва на воинскую службу, однако в установленное время парень не пришел, сославшись на страх заразиться вирусным заболеванием COVID-19.

По результатам расследования молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел); ст.364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел); ч.2 ст.363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел); ч.1 ст.435 (уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее обвиняемый к уголовной ответственности не привлекался. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-