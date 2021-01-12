В Минске завершено расследование дела в отношении участника беспорядков в августе

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего минчанина - активного участника групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и массовых беспорядков, произошедших на территории столицы в августе 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"По данным следствия, вечером 9 августа прошлого года 29-летний минчанин принял участие в несанкционированном массовом мероприятии на проспекте Победителей в Минске. Увидев, как правоохранители пресекают противоправные действия других граждан, он сорвал растительность с цветочных клумб и бросил ее в сотрудников органов внутренних дел. Кроме этого, обвиняемый вместе с неустановленными лицами осуществил блокирование путей транспортных коммуникаций путем выхода на проезжую часть, что повлекло нарушение работы городского пассажирского транспорта", - рассказали в СК.

На следующий день, 10 августа, мужчина участвовал в массовых беспорядках на перекрестке улиц Сурганова, Куйбышева и Беды в Минске. Находясь в толпе участников, он бросал в сторону сотрудников милиции различные предметы и возводил баррикады на проезжей части, тем самым создал препятствие для сотрудников органов внутренних дел и оказал сопротивление представителям власти.

В ходе следствия обвиняемый пояснил, что заранее узнал в Telegram-каналах о местах проведения несанкционированных мероприятий и целенаправленно приезжал туда, чтобы принять участие.

Следователи допросили обвиняемого и свидетелей. Видеозаписи, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступлений, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела. Следователями изучена личность обвиняемого - мужчина ранее не судим и нигде не работает.

По результатам расследования минчанину предъявлено обвинение по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта) и ч. 2 ст. 293 (участие в массовых беспорядках) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-