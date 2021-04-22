В Минске завершено расследование дела в отношении участника беспорядков в октябре 2020 года

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование уголовного дела об активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, днем 4 октября прошлого года 25-летний минчанин в состоянии алкогольного опьянения принял активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях, происходящих в различных частях города Минска.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, игнорировал законные требования сотрудников правоохранительных органов, грубо нарушал общественный порядок, выкрикивал различные лозунги и двигался по проспектам Пушкина, Жукова, Победителей и Дзержинского, а также по улицам Кальварийской, Немига и Притыцкого в столице. Указанными действиями пути транспортных коммуникаций были заблокированы, а работа общественного транспорта нарушена.

После чего, продолжив свои преступные действия, находясь возле зданий ЦИП и ИВС ГУВД Мингорисполкома, с целью повреждения наружной камеры видеонаблюдения он нанес арматурой несколько ударов по устройству. Кроме этого, минчанин вместе с неизвестными заблокировал въезд и выезд с территории с целью ограничения возможности передвижения служебного транспорта.

Следователями допрошены обвиняемый и свидетели. Видеозаписи и фотографии, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела. В ходе допроса мужчина пояснил следователям, что причиной такого поведения считает "эффект толпы".

Минчанину предъявлено обвинение по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта и учреждений) Уголовного кодекса.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-