В Минске завершено расследование дела в отношении участницы беспорядков

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летней уроженки Минской области - активной участницы массовых беспорядков, произошедших на территории столицы в августе 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, в ночь с 10 на 11 августа обвиняемая участвовала в массовых беспорядках на перекрестке улиц Сурганова, Куйбышева и Беды в Минске. "Действуя группой лиц по предварительному сговору с неизвестными, она возводила баррикады на проезжей части, тем самым создала препятствие для сотрудников органов внутренних дел. Находясь в толпе участников массовых беспорядков, девушка приняла активное участие в вооруженном сопротивлении представителям власти - сотрудникам милиции, при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка. Все вышеуказанные действия сопровождались блокированием путей транспортных коммуникаций путем выхода на проезжую часть, в результате чего работа пассажирского транспорта была нарушена", - рассказали в СК.

Следователи допросили обвиняемую и свидетелей. Видеозаписи, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления, приобщены к материалам уголовного дела. Следователями изучена личность уроженки Минской области - девушка ранее не судима, привлекалась к административной ответственности за безбилетный проезд. Согласно проведенной судебно-психиатрической экспертизе, она признана уменьшенно вменяемой.

При изучении содержимого мобильного телефона обнаружена переписка, свидетельствующая о том, что девушка неоднократно участвовала в несанкционированных массовых мероприятиях. Она являлась подписчиком ряда деструктивных Telegram-каналов.

По результатам расследования действия обвиняемой квалифицированы по ч. 2 ст. 293 (участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном совершении вооруженного сопротивления представителям власти) УК. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.-0-