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27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске завершено расследование уголовного дела о хулиганстве. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
"Днем 15 сентября 33-летний минчанин во дворе своего дома повредил автомобили Ford Transit и Nissan X-Тrail. Один из автомобилей принадлежит его соседу - сотруднику милиции. Увидев противоправные действия мужчины, жильцы дома сняли происходящее на мобильный телефон, позвонили в милицию и задержали его до приезда правоохранителей", - рассказали в СК.
Установлено, что во время совершения противоправных действий мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения - содержание спирта в выдыхаемом им воздухе составило 3 промилле.
Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК.-0-