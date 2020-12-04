В Минске завершено расследование уголовного дела о хулиганстве гражданина США

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о хулиганстве. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"Днем 12 сентября этого года иностранный гражданин в состоянии алкогольного опьянения находился в помещении одного из отелей на проспекте Победителей в Минске, проявляя пьяную удаль и ничем не оправданную агрессию, разбил посуду, бытовую технику, а также повредил другое имущество отеля. После чего он вышел на улицу и нанес еще несколько ударов руками и ногами по припаркованному на стоянке автомобилю Porsсhe Panamera", - рассказала представитель комитета.

Сотрудники отеля обратились в правоохранительные органы. После прибытия на место следственно-оперативной группы иностранец отрицал свою причастность к произошедшему и пытался убежать.

Как отметили в Следственном комитете, в ходе допроса свою агрессию иностранец объяснил тем, что не смог попасть в свой номер по карте доступа. Согласно результатам медицинского освидетельствования, концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе 45-летнего гражданина США составила 1,8 промилле.

К материалам уголовного дела приобщены записи камер видеонаблюдения, результаты проведенных специалистами ГКСЭ экспертных исследований. Допрошены свидетели и потерпевшие. Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК, его заключили под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд, добавили в СК.-0-