В Минске завершено расследование уголовного дела об избиении пенсионера

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске завершено расследование уголовного дела о хулиганстве, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Днем 27 сентября 51-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения около одного из домов на улице Данилы Сердича избил пенсионера и скрылся с места происшествия. По словам потерпевшего, при нанесении ударов мужчина неоднократно высказывал свое мнение о происходящем в стране. Прохожие сняли это на мобильный телефон, пресекли противоправные действия мужчины и вызвали скорую.

Подозреваемого установили и задержали сотрудники милиции. На допросе он пояснил, что виной всему считает выпитое спиртное.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-