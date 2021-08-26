В Минске завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего участника акций протеста

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по городу Минску завершило расследование уголовного дела в отношении 23-летнего минчанина - активного участника групповых действий, грубо нарушавших общественный порядок, произошедших на территории столицы в августе 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.





По данным следствия, в ночь с 9 на 10 августа 2020 года 23-летний минчанин принял активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях, происходивших в центральной части столицы.





"По материалам уголовного дела, обвиняемый вместе с другими лицами игнорировал законные требования сотрудников правоохранительных органов, грубо нарушал общественный порядок, выкрикивал различные лозунги и двигался, в том числе в "сцепке", по улицам Даумана, Короля, Кальварийской, а также проспекту Победителей в Минске. Указанными действиями пути транспортных коммуникаций были заблокированы, а работа общественного транспорта нарушена", - рассказали в ведомстве.





10 августа мужчина вновь участвовал в митингах, в том числе на проспекте Пушкина в Минске. Находясь в толпе участников, он вынес скамейку на проезжую часть дороги, преградив тем самым путь транспортным средствам, в том числе коммунальным и спецтехнике.





В ходе следствия обвиняемый пояснил, что узнавал в Telegram-каналах о местах проведения несанкционированных мероприятий и целенаправленно приезжал туда, чтобы принять участие.





Следователи допросили обвиняемого и свидетелей. Видеозаписи, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступлений, просмотрены и приобщены к материалам уголовного дела. Следователи изучили личность обвиняемого - фигурант ранее не судим и нигде не работает.





По результатам расследования минчанину предъявлено обвинение по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.





Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-