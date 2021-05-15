В Минске завершено расследование уголовного дела в отношении организатора протестных акций

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование уголовного дела по одному из эпизодов массовых беспорядков, произошедших на территории Минска в прошлом году. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

По данным следствия, в июне 2020 года 36-летний житель Минской области с целью публичного выражения противозаконными способами своих общественно-политических взглядов и протеста, а также ведения радикальной деятельности в ранее созданном им в мессенджере Telegram чате подобрал участников для исполнения своих преступных целей.

Согласно материалам уголовного дела в сообществе обвиняемый обучал методам взаимодействия, способам неповиновения законным требованиям правоохранителей, защиты и уклонения от преследования и задержания, распределял роли и распространял информацию о месте сбора участников чата. Кроме этого, он лично осуществлял контроль за их прибытием к назначенному времени на планируемые в столице несанкционированные массовые мероприятия, а также за возвращением с таковых.

"Реализуя свой преступный умысел, он принимал меры по сплочению и увеличению численности сообщества - поддерживал их морально в беседах частного характера, в том числе и на бытовые темы, организовывал проведение совместного досуга, формируя у лиц готовность и желание участвовать в противозаконных действиях, когда это потребуется, а также созданию у граждан протестного настроения. Следует отметить, что обвиняемый и сам принимал активное участите в несанкционированных массовых мероприятиях. Днем 15 ноября прошлого года фигурант, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, игнорировал законные требования сотрудников правоохранительных органов, грубо нарушал общественный порядок, выкрикивал различные лозунги на пр.Независимости и ул.Некрасова в столице. Указанные действия сопровождались блокированием путей транспортных коммуникаций путем выхода на проезжую часть. В результате работа транспорта была нарушена", - рассказали в ведомстве.

Кроме этого, следователями выявлено совершение фигурантом преступления против порядка управления. Согласно материалам уголовного дела днем 29 августа прошлого года он оказал активное сопротивление сотрудникам милиции, сопряженное с применением насилия.

"Следователями допрошены обвиняемый, потерпевшие и свидетели. Видеозаписи и фотографии, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела. В ходе расследования изучена личность уроженца Минской области - мужчина ранее не судим и нигде не работает. Кроме этого, при изучении содержимого мобильного телефона установлено, что он являлся подписчиком ряда деструктивных Telegram-каналов", - отметили в СК.

По завершении расследования действия фигуранта квалифицированы по ч.1, 2 ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации, и активное участие в таких действиях), ч.2 ст.363 (сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-