В Минске завершено расследование уголовного дела в отношении педофила

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ленинский (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщили БЕЛТА в СК.

Информация о противоправных действиях поступила от российских следователей, проводивших расследование по аналогичным обстоятельствам во Владимирской области.

Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома с коллегами из Ленинского РУВД Минска задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний работник одного из предприятий столицы.

"Обвиняемый с 2014 года вел активную переписку с заведомо малолетними в одной из социальных сетей от имени подростка. В большинстве случаев он знакомился с девочками 9-14 лет и под различными предлогами уговаривал прислать ему интимные фото. В случае, когда собеседницы отказывались предоставлять подобные материалы, он начинал шантажировать девочек, угрожая отправить переписку и уже имеющиеся фотографии родителям и знакомым, понуждая детей к различным действиям сексуального характера. Таким образом, от преступных посягательств пострадали 26 малолетних девочек, проживавших как в столице, так и на территории различных регионов страны", - рассказали в СК.

Установлено, что полученные фото мужчина коллекционировал и обменивался ими с потребителями детской порнографии в интернете.

Согласно результатам проведенной в отношении обвиняемого судебно-психиатрической экспертизы, он страдает психическим расстройством в виде расстройства полового предпочтения в форме педофилии, испытывая влечение к малолетним детям женского пола с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей. Как отмечается, знакомые из окружения мужчины даже не догадывались о его наклонностях.

Следователи допросили обвиняемого, потерпевших и свидетелей. К материалам уголовного дела приобщены результаты исследований, проведенных специалистами ГКСЭ.

Действия мужчины квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч.3 ст.167 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего); ч.2 ст.170 (понуждение к действиям сексуального характера); ч.3 ст.343-1 (изготовление и распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего). Он заключен под стражу. Максимальное наказание по одной из статей - лишение свободы до 15 лет.

"Анализируя материалы уголовного дела, можно сделать вывод, что зачастую для таких преступлений характерно отсутствие должного контроля со стороны родителей за действиями детей при общении в интернете. Преступники же, пользуясь анонимностью, под различными предлогами вовлекают детей в общение, располагают к себе и в дальнейшем начинают манипулировать ими в своих низменных целях. Дети зачастую стесняются или боятся признаться в произошедшем родителям, что позволяет преступникам долгое время оставаться безнаказанными", - подчеркнули в ведомстве.

Следователи напоминают детям и их родителям о необходимости соблюдать повышенную осторожность при общении в интернете, а при возникновении подобных ситуаций незамедлительно сообщать о них правоохранителям.-0-