В Минске завершено расследование уголовного дела в отношении участника акций протеста

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральным (Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела об активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская."По данным следствия, 16 августа прошлого года 45-летний минчанин принимал участие в несанкционированном массовом мероприятии в центральной части Минска. Вместе с иными лицами обвиняемый игнорировал законные требования сотрудников правоохранительных органов и грубо нарушал общественный порядок. Находясь на проспекте Победителей, фигурант вышел на проезжую часть и умышленно преграждал путь механическим транспортным средствам, после чего продолжил путь в направлении улицы Немига и проспекта Независимости в Минске. При этом публично выкрикивал лозунги, хлопал руками и использовал незарегистрированную символику", - рассказали в УСК.Согласно материалам уголовного дела, днем 25 октября прошлого года мужчина также участвовал в несанкционированных митингах на улицах Орловской, М.Богдановича и Сурганова в Минске. "Действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, обвиняемый выехал на принадлежащем ему автомобиле Fiat на проезжую часть улицы М.Богдановича, остановил его, преградив путь спецтехнике, вскочил на крышу транспортного средства и, используя различную символику, выкрикивал лозунги", - добавили в ведомстве.К материалам уголовного дела приобщены видео, размещенное в интернете, а также записи камер видеонаблюдения. Допрошены обвиняемый и свидетели. По данным следствия, фигурант разведен, ранее не судим и работает сторожем. Стоит отметить, что в результате остановки транспортного движения коммунальному предприятию причинен ущерб на общую сумму более Br63 тыс.Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта) Уголовного кодекса. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.Правоохранителями проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к противоправной деятельности.-0-